Володимир Кириченко

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко збереже першу сходинку рейтингу WTA за підсумками «тисячника» у Цинциннаті.

Раніше повідомлялося, що друга ракетка світу Олена Рибакіна вперше в кар'єрі могла піднятися на перший рядок світового рейтингу WTA. Для того, щоб посунути Соболенко, їй необхідно було вийти у фінал «тисячника» в Цинциннаті.

Однак у чвертьфіналі турніру проти польки Іги Швьонтек представниця Казахстану зазнала травми і була змушена знятися з матчу.

Турнір у Цинциннаті проходить з 13 по 23 серпня. Загальний призовий фонд у жіночому одиночному розряді становить $7,4 млн. Чинною переможницею турніру є Швьонтек.

Раніше визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.