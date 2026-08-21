Рибакіна не зможе посунути Соболенко з вершини рейтингу WTA після «тисячника» в Цинциннаті
Представниця Казахстану не змогла вийти до півфіналу турніру
Білоруська тенісистка Аріна Соболенко збереже першу сходинку рейтингу WTA за підсумками «тисячника» у Цинциннаті.
Раніше повідомлялося, що друга ракетка світу Олена Рибакіна вперше в кар'єрі могла піднятися на перший рядок світового рейтингу WTA. Для того, щоб посунути Соболенко, їй необхідно було вийти у фінал «тисячника» в Цинциннаті.
Однак у чвертьфіналі турніру проти польки Іги Швьонтек представниця Казахстану зазнала травми і була змушена знятися з матчу.
Турнір у Цинциннаті проходить з 13 по 23 серпня. Загальний призовий фонд у жіночому одиночному розряді становить $7,4 млн. Чинною переможницею турніру є Швьонтек.
Раніше визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.