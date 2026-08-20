Костюк вибула з парного розряду турніру у Цинциннаті
Українсько-американський тандем програв дуету Го / Младенович
Фото: Reuters
Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи у парній сітці хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).
В 1/8 фіналу Костюк та американка Пейтон Стернс поступилися третім сіяним Го Ханьюй (Китай) та Крістіні Младенович (Франція). Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини і закінчився на супертай-брейку.
WTA 1000 Цинциннаті. Парний розряд. 1/8 фіналу
Марта Костюк (Україна) / Пейтон Стернс (США) — Го Ханьюй (Китай) / Крістіна Младенович (Франція) [3] — 6:3, 3:6 [6:10]
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