Олег Шумейко

Єлена Рибакіна прокоментувала перемогу над Мартою Костюк у чвертьфіналі турніру серії WTA1000 у канадському Монреалі. Слова представниці Казахстану наводить btu.org.ua.

Два роки тому ваш чвертьфінал у Монреалі тривав понад три години. Сьогодні матч був зовсім іншим. Чи допоможе вам додаткова свіжість перед півфіналом?

Звичайно, зараз я почуваюся набагато краще. Тоді я теж показала хорошу гру, але нам не пощастило з погодою і нам довелося довго чекати. Зараз велика різниця, я задоволена тим, як граю на цьому турнірі, і сподіваюся, що зможу продовжити так само в півфіналі.

Перемога завжди приємна, але чи є розчарування, коли матч закінчується через відмову суперниці через травму?

Так, звичайно, це не найприємніший фінал матчу. Думаю, ніхто не хоче закінчувати матч таким чином, але ми зіграли хоча б один сет. Можу сказати, що на задній лінії я почувалася досить добре. Трохи були проблеми на подачі, але над цим я ще попрацюю завтра.

Так, Марта – складна суперниця і вона завжди бореться. Бажаю їй якнайшвидшого одужання, бо знаю, як це важко, коли попереду великі турніри.

У вас були брейк-поінти в кожному з чотирьох геймів на подачі суперниці в першому сеті. Це вас здивувало?

Не скажу, що здивувало, тому що таке може трапитися, але вона також може швидко змінити хід гри і так і було в кінці. У мене було багато шансів, використала не всі, але в підсумку впоралася, тому результатом задоволена.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у 1/4 фіналу змагань зустрінеться з Наомі Осакою.