Сачко обіграв чилійця та вийшов до 1/2 фіналу ATP Challenger у Тульні
Українець здобув звитягу у трьох сетах
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 188) вийшов до півфіналу турніру серії ATP Challenger у австрійському Тульні.
У чвертьфінальному поєдинку українець здолав чилійця Матіаса Сото (ATP 261) у трьох сетах за 2 години 8 хвилин — 6:3, 1:6, 6:2.
За матч Сачко виконав дев’ять ейсів, припустився двох подвійних помилок та реалізував п’ять із 21 брейк-пойнта, програвши чотири гейми на власній подачі.
Для 29-річного українця це четвертий півфінал на турнірах рівні Челенджер у поточному сезоні.
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