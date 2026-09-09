Володимир Кириченко

Оприлюднена сума призових, яку заробили українські тенісистки на US Open-2026. Про це повідомила прес-служба американського мейджора.

Марта Костюк за вихід до 1/8 фіналу одиночного розряду отримає 480 тисяч доларів. За вихід до 2-го кола у парному – 25 тисяч.

Еліна Світоліна програла у 3-му колі і отримає 290 тисяч доларів. Також вона зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом дісталася до півфіналу у міксті. Вони заробили на пару 250 тисяч.

Юлія Стародубцева припинила боротьбу у 3-му колі в одиночному розряді і в 1-му у парному – 290 + 17,5 тисяч.