Стало відомо, скільки призових заробили Костюк і Світоліна за виступ на US Open-2026
Солідні гроші від організаторів американського мейджора
Оприлюднена сума призових, яку заробили українські тенісистки на US Open-2026. Про це повідомила прес-служба американського мейджора.
Марта Костюк за вихід до 1/8 фіналу одиночного розряду отримає 480 тисяч доларів. За вихід до 2-го кола у парному – 25 тисяч.
Еліна Світоліна програла у 3-му колі і отримає 290 тисяч доларів. Також вона зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом дісталася до півфіналу у міксті. Вони заробили на пару 250 тисяч.
Юлія Стародубцева припинила боротьбу у 3-му колі в одиночному розряді і в 1-му у парному – 290 + 17,5 тисяч.
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Олександра Олійникова заробила 190 + 17,5 тисяч (вилетіла в 2-му колі в одиночному розряді і в 1-му – в парному), Ангеліна Калініна – 140 + 40 тисяч (за 1-ше коло в одиночці і 3-тє в парі), Дар’я Снігур – 140 + 17,5 тисяч (не подолала перший раунд в одиночці і в парі). Даяна Ястремська отримає 140 тисяч за виступ в 1-му колі одиночного розряду.
Вероніка Подрез і Віталій Сачко заробили по 48 тисяч доларів за вихід в друге коло кваліфікації, а Анастасія Соболєва – 32 тисячі за участь у 1-му колі кваліфікації.
Нагадаємо, Костюк вперше у своїй кар'єрі опиниться в топ-10 рейтингу WTA.
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