WTA на межі кризи! Чому жіночий теніс ризикує залишитися без грошей
Організація розробляє план скорочення витрат через різке падіння доходів
Жіноча тенісна асоціація (WTA) зіткнулася з фінансовими труднощами через суттєві збитки, повідомляє The Telegraph. За поточними розрахунками, до кінця року резерви організації скоротяться до 15 млн доларів.
WTA планує зменшити видаткову частину бюджету. Фінансовий дефіцит виник внаслідок дострокового припинення контракту на проведення Підсумкового турніру в Саудівській Аравії (турнір перенесено до США), а також через зупинку виплат від інвестиційної компанії CVC.
З 2025 року посаду керівниці WTA обіймає Валері Камілло, яка змінила Стіва Саймона.
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