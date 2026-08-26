Олійникова програла Паррі в другому раунді турніру в Монтерреї
Олександра знову не змогла засмутити досвідчену француженку
Олександра Олійникова / Фото - ВТУ
Українcька тенісистка Олександра Олійникова (WTA №46) зіграла матч в другого раунду турніру WTA 500 у Монтерреї.
Олександра з рахунком 4:6, 6:7(3) програла француженці Діан Паррі (WTA №50).
Матч тривав 1 годину 57 хвилин. За цей час Олійникова виконала 1 подачу навиліт, припустилася 1 подвійної помилки.
Це була друга офіційна зустріч тенісисток. У єдиному до цього матчі у 2025 році перемогу здобула Паррі.
Олійникова на старті турніру обіграла представницю Єгипту Маяр Шеріф (WTA №49) – 6:3, 6:4. Паррі здолала хорватку Донну Векич (WTA №36) – 6:7, 6:4, 6:1.
Нагадаємо, Світоліна та Монфіс вийшли до півфіналу міксту на US Open-2026.