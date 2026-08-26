Стародубцева вийшла у чвертьфінал турніру WTA 500 в Монтерреї
Юлія у двох сетах обіграла представницю Індонезії
Юлія Стародубцева / Фото - Facebook
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA №78) зіграла у другому раунді турніру WTA 500 в Монтерреї.
Стародубцева з рахунком 6:4, 6:3 обіграла індонезійку Джаніс Тжен (№35 WTA).
Матч тривав 1 годину 58 хвилин. За цей час Стародубцева виконала 5 подач навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Стародубцева на старті турніру обіграла представницю Австрії Ліллі Таггер (WTA №48) – 6:3, 6:4. Тжен здолала українку Даяну Ястремську (№112 WTA) – 2:6, 6:3, 7:6.
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