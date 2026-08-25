Денис Сєдашов

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 188) успішно розпочав виступи у кваліфікаційному турнірі Відкритого чемпіонату США 2026 року.

У першому колі українець у двох сетах здолав представника Бельгії Готьє Онкліна (ATP 158). Поєдинок тривав 1 годину 50 хвилин і завершився перемогою Сачка з однаковим рахунком у обох партіях — 7:5, 7:5.

У наступному раунді кваліфікації Сачко зіграє проти іспанця Пабло Льямаса Руїса (ATP 18). Раніше спортсмени між собою не грали.

Відеоогляд першої спільної перемоги Світоліної та Монфіса на US Open.