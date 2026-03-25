Денис Сєдашов

Український тенісист Віталій Сачко (186 АТР) пробився у чвертьфінал турніру серії ATP Challenger Tour 125,який проходить у Неаполі. У матчі другого кола українець здолав представника Італії Андреа Пеллегріно .

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин. Українець п'ять разів подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки (у Пеллегріно – два ейси і дві подвійні), програв один гейм на своїй подачі і зробив два брейки.

ATP Challenger Tour 125. Італія. Друге коло

Андреа Пеллегріно – Віталій Сачко – 6:4, 3:6, 4:6

Наступним суперником Сачка стане ще один італієць — 18-річний Федеріко Чіні (203 АТР). Чвертьфінальна зустріч запланована на п’ятницю, 27 березня.

