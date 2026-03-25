Стало відомо, скільки призових заробили Світоліна, Костюк та Стародубцева за «тисячник» у Маямі
Ястремська отримає меншу суму
близько 1 години тому
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українські тенісистки Еліна Світоліна (№8 WTA), Марта Костюк (№28 WTA) та Юлія Стародубцева (№108 WTA) завершили свої виступи на турнірі WTA 1000 в Маямі на стадії 1/16 фіналу.
За це досягнення кожна з тенісисток отримає по 61 865 доларів призових. Про це повідомляє perfect-tennis.com.
Ще одна українська тенісистка – Даяна Ястремська (№54 WTA) – зуміла обіграти на Miami Open лише одну суперницю і отримає за це 36 110 доларів призових.
Нагадаємо, Світоліна на турнірі у Маямі поступилася американці Хейлі Баптіст.
