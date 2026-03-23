Алькарас сенсаційно програв 36-й ракетці світу із США у третьому колі Masters у Маямі
Лідер рейтингу АТР залишився за бортом американського турніру
близько 3 годин тому
Перша ракетка світу Карлос Алькарас не зміг вийти до 1/8 фіналу Masters у Маямі (США).
З рахунком 3:6, 7:5, 4:6 Карлос програв 36-му номеру рейтингу АТР американцю Себастьяну Корді.
Матч тривав 2 години 18 хвилин. За цей час іспанський тенісист припустився двох подвійних помилок, виконав дві подачі навиліт і реалізував два брейк-пойнти з п'яти. Американець виконав 12 ейсів, реалізував три брейк-пойнти з п'яти і не припустився жодної подвійної помилки.
У наступному колі престижного хардового турніру Корда зіграє з іспанцем Мартіном Ландалусом-Лакамброю.
Нагадаємо, українка Еліна Світоліна поступилася Хейлі Баптіст та залишила турнір у Маямі.
