Сачко втратив позиції у рейтингу АТР, Музетті обійшов Дрейпера
На вершині – Алькарас
близько 1 години тому
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг організації.
Віталій Сачко зберіг статус першої ракетки України, однак опустився на 214-ту сходинку.
Титулований іспанець Карлос Алькарас продовжує перебувати на вершині світового рейтингу.
У топ-10 італієць Лоренцо Музетті обійшов британця Джека Дрейпера.
Рейтинг ATP станом на 13 жовтня:
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11 340 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10 000
3. Александр Звєрєв (Німеччина) – 5 930
4. Тейлор Фріц (США) – 4 645
5. Новак Джокович (Сербія) – 4 580
6. Бен Шелтон (США) – 4 100
7. Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 935
8 (9). Лоренцо Музетті (Італія) – 3 645
9 (8). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 590
10. Карен Хачанов (-) – 3 190
...
214 (209). Віталій Сачко (Україна) – 260
343 (332). Олег Приходько (Україна) – 145
375 (374). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 132
458. Олексій Крутих (Україна) – 95
467 (477). Владислав Орлов (Україна) – 92
504 (393). Олександр Овчаренко (Україна) – 85
517 (498). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 81
527 (507). Вадим Урсу (Україна) – 78