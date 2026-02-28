Сачко здобув перемогу у фіналі парного розряду в Швейцарії
У фінальному поєдинку вони у двох сетах переграли дует із Боснії і Герцеговини
близько 8 годин тому
Український тенісист Віталій Сачко став переможцем парного розряду на турнірі ATP Challenger у Швейцарії. У фіналі українець разом із сербом Стефаном Латиновичем обіграли боснійський дует Мірза Башич / Нерман Фатич.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин. За цей час переможці виконали 3 ейси та відіграли 4 з 5 брейк-пойнтів.
ATP Challenger. Лугано (Швейцарія)
Віталій Сачко / Стефан Латинович — Мірза Башич / Нерман Фатич — 6:3, 6:4
