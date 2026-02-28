Стали відомі суперниці Завацької та Соболєвої у кваліфікації турніру в Анталії
У першому колі кваліфікації на українок чекають опонентки з топ-250 рейтингу WTA
близько 8 годин тому
Фото: Getty Images
Українські тенісистки Катаріна Завацька (317 WTA) та Анастасія Соболєва (271 WTA) розпочинають виступи на турнірі серії WTA 125 в Анталії (Туреччина).
Обидві українки стартують із кваліфікаційного раунду.
Результати жеребкування:
Анастасія Соболєва зіграє проти італійки Лізи Пігато (196 WTA).
Катаріна Завацька зустрінеться з німкенею Кароліною Вернер (239 WTA).
