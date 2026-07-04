Денис Сєдашов

Друга ракетка світу та дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam Єлєна Рибакіна з Казахстану завершила виступи на Wimbledon-2026. У третьому колі іменита тенісистка не змогла пробитися до 1/8 фіналу, поступившись бельгійці Елізе Мертенс (27 WTA).

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин і завершився у двох сетах із рахунком — 6:7 (4:7), 1:6.

За час, проведений на корті, Рибакіна двічі подала навиліт, припустилася шести подвійних помилок та реалізувала лише два з десяти брейк-пойнтів. Мертенс виконала чотири ейси, зробила десять подвійних помилок і реалізувала чотири з десяти брейк-пойнтів.

У четвертому раунді Елізе Мертенс зіграє проти чешки Марі Боузкової (22 WTA).

Костюк — про дебютний вихід до четвертого кола Wimbledon: «Найголовніше — насолоджуватися грою на всі 100%».