Денис Сєдашов

Українська тенісистка Марта Костюк (13 WTA) поділилася враженнями від своєї нової форми, в якій вона виступає на Wimbledon-2026. Ексклюзивне вбрання для спортсменки розробила американська компанія Wilson. Слова наводить Суспільне Спорт.

Українка відзначила технологічні особливості одягу та розповіла про несподівану реакцію на дизайн, у якому вболівальники помітили національні мотиви.

Вона неймовірно легка, що теж неможливо побачити. Мені здається, коли ти дивишся на неї, вона виглядає дуже об’ємною, але при цьому вона дійсно дуже-дуже легка. І я, звісно, дуже рада. Мені здається, і на фотографіях виглядає дуже круто. Тому я задоволена. Для мене це ще якась така українська відсилка в цій сукні. Сьогодні до мене підійшла жінка й каже, що це виглядає як відсилання до України, якийсь український мотив. Я так ніколи з цієї сторони не дивилася, бо воно для мене як звичайне мереживо. Але після її слів придивилася і подумала: «А й справді, щось подібне є» Марта Костюк

Нагадаємо, у третьому колі трав'яного мейджора Марта Костюк зіграє проти американки Емми Наварро (26 WTA).

Костюк обіграла росіянку Блінкову і вийшла в третій раунд Wimbledon.