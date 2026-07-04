Костюк — про дебютний вихід до четвертого кола Wimbledon: «Найголовніше — насолоджуватися грою на всі 100%»
Українка розповіла, яка психологічна формула допомагає їй перемагати
близько 1 години томуПідписатися в
Українська тенісистка Марта Костюк (13 WTA) прокоментував перший у кар'єрі вихід до 1/8 фіналу Wimbledon. У третьому раунді українка завдала поразки американці Еммі Наварро (26 WTA).
У післяматчевому інтерв'ю на корті Костюк зізналася, що змінила підхід до сприйняття турнірів і тепер фокусується на отриманні задоволення від гри, а не лише на гонитві за результатами.
Я говорила вчора з чоловіком і сказала йому, що дуже хочу виграти цей матч, але найголовніше — я хочу насолоджуватися ним на всі 100%. Я вже дуже довго в турі. Відчуваю, що втратила безліч неймовірних моментів, тому що була занадто зосереджена на тому, щоб щось виграти, чогось досягти. У тенісі тури ніколи не закінчуються. Я добре граю тут, а наступного тижня починається новий турнір. Це нескінченно. Я знайшла для себе таку формулу: незалежно від результату, найголовніше — насолоджуватися грою на всі 100. Я почуваюся дуже особливою, тому що я тут.
Снігур програла Крюгер і завершила виступи на Wimbledon.
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