Швьонтек з розгромної перемоги стартувала на Підсумковому турнірі
Польська тенісистка у двох сетах обіграла Медісон Кіз
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Друга ракетка світу Іга Швьонтек здобула переконливу перемогу на старті Підсумкового турніру WTA, який проходить у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Польська тенісистка впевнено обіграла сьому ракетку світу Медісон Кіз з рахунком 6:1, 6:2.
Поєдинок тривав 1 годину і 1 хвилину. Швьонтек виконала дві подачі навиліт і допустила три подвійні помилки, реалізувавши п’ять із восьми брейк-поїнтів. Її суперниця зробила один ейс, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала лише один брейк із чотирьох спроб.
Світоліна зізналася, які зміни сталися у її житті після народження доньки.