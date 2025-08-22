Сіннер може запалити олімпійський вогонь Ігор-2026
Церемонія відкриття запланована на 6 лютого 2026 року
22 хвилини тому
Фото: Getty Images
Італійський тенісист і перша ракетка світу Яннік Сіннер розглядається як один із кандидатів на проведення заключного етапу естафети олімпійського вогню зимової Олімпіади 2026 року. Про це повідомляє RMC Sport з посиланням на Corriere della Sera.
Якщо інформація підтвердиться, Сіннер запалить вогонь на домашньому стадіоні Сан-Сіро.
Церемонія відкриття Ігор в Італії запланована на 6 лютого 2026 року.
Хто №1? Forbes назвав найбільш високооплачуваних тенісистів світу.