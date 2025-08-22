Денис Сєдашов

Італійський тенісист і перша ракетка світу Яннік Сіннер розглядається як один із кандидатів на проведення заключного етапу естафети олімпійського вогню зимової Олімпіади 2026 року. Про це повідомляє RMC Sport з посиланням на Corriere della Sera.

Якщо інформація підтвердиться, Сіннер запалить вогонь на домашньому стадіоні Сан-Сіро.

Церемонія відкриття Ігор в Італії запланована на 6 лютого 2026 року.

