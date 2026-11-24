Сіннер переніс успішну операцію на коліні
Італієць вибув на три місяці
Друга ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер успішно переніс операцію на правому коліні. Хірургічне втручання відбулося у вівторок, 24 листопада, у Фінляндії. Повідомляє Rai Radio 1.
Під час процедури лікарі подовжили клубово-великогомілковий тракт, запалення якого й провокувало постійні проблеми з коліном. Орієнтовний термін реабілітації спортсмена становитиме три місяці.
Через це пошкодження італієць залишається поза грою вже понад чотири місяці.
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