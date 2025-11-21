Італія втретє поспіль вийшла у фінал Кубка Девіса
Маттео Берреттіні та Флавіо Коболлі принесли національній команді перемогу
близько 16 годин тому
Фото: Getty Images
Збірна Італії з тенісу втретє поспіль вийшла у фінал Кубка Девіса. Італійці впевнено здолали національну команду Бельгії — 2:0.
У першому матчі Маттео Берреттіні переграв Рафаеля Коліньйона — 6:3, 6:4.
У другому поєдинку Флавіо Коболлі вирвав перемогу в напруженій трисетовій боротьбі проти Зізу Бергса — 6:3, 6:7 (5:7), 7:5 (17:15).
Італія є чинним дворазовим переможцем Кубка Девіса — команда тріумфувала у 2023 та 2024 роках і тепер боротиметься за третій титул поспіль.
Визначені півфіналісти Кубка Девіса – Іспанія без Алькараса та Італія без Сіннера крокують далі.
