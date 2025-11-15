Сіннер вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP у Турині
Італієць у двох сетах розібрався з Алексом де Мінауром
близько 2 годин тому
Друга ракетка світу Яннік Сіннер став фіналістом Підсумкового турніру ATP-2025, який проходить у Турині. У півфінал італієць переграв австралійця Алекса де Мінаура (7 АТР) — 7:5, 6:2.
Поєдинок тривав 1 годину 53 хвилини. За цей час Сіннер подав сім ейсів, не припустився жодної подвійної помилки та реалізував три з 13 брейк-пойнтів. Де Мінор відповів вісьмома подачами навиліт, зробив дві подвійні помилки й не використав жодного з чотирьох своїх шансів на брейк.
Суперником Сіннера стане переможець матчу між Карлосом Алькарасом (Іспанія) та Феліксом Оже-Альясімом (Канада).
