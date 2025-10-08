Сіннер — про Олімпіаду-2026: «Це буде грандіозна подія»
Італієць буде волонтером на зимових Іграх
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Італійський тенісист Яннік Сіннер (2 АТР) поділився враженнями щодо майбутніх зимових Олімпійських ігор 2026 року, які відбудуться в Італії з 6 по 22 лютого. Наводить слова The Sinner Times.
Сіннер зізнався, що планує особисто долучитися до події:
Так, я збираюся бути волонтером. Я вже казав про це кілька разів. Це буде грандіозна подія — дуже масштабна. Люди відкриють для себе іншу частину світу, де є природа, гори та сніг. Це точно буде чудово.
