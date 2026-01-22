Сіннер вийшов у третє коло Australian Open
Яннік у трьох сетах переграв австралійця Дакворта
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Другий номер світового рейтингу Яннік Сіннер у другому колі Australian Open обіграв Джеймса Дакворта (ATP, 88) 6:1, 6:4, 6:2.
За майже 2 години на корті італієць 18 разів подав навиліт, реалізував 5 брейк-поінтів з чотирнадцяти та двічі помилився при подачі. Австралієць зробив 9 ейсів та 4 «подвійні». Це була четверта зустріч тенісистів – Яннік переміг втретє.
Наступним суперником Сіннера стане американець Еліот Спіцціррі (ATP, 85).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у третє коло Australian Open-2026.
