Володимир Кириченко

На хардовому турнірі Великого шолома Australian Open-2026 в австралійському Мельбурні завершився матч другого кола в чоловічому одиночному розряді між четвертою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем та італійцем Франческо Маестреллі (АТР, 141).

Зустріч закінчилася перемогою Джоковича у трьох партіях – 6:3, 6:2, 6:2.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Джокович п'ять разів подав навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував 6 з 16 брейк-пойнтів. Маестреллі виконав 10 ейсів при чотирьох подвійних помилках і використав один брейк-пойнт із чотирьох зароблених за матч.

У третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії Джокович зіграє з переможцем матчу між Ботіком ван де Зандсхулпом (АТР, 75) із Нідерландів та китайцем Цзюнчен Шаном (АТР, 318).

