Ірина Павлюк

Сіннер прагне реваншу проти Алькараса у гучному фіналі Вімблдону

Менш ніж за півтора місяці після епічної п’ятисетної битви на Ролан Гаррос, Карлос Алькарас і Яннік Сіннер знову зійдуться – цього разу у фіналі Вімблдону-2025. Це буде друга поспіль зустріч іспанця та італійця у фіналах турнірів Великого шолома.

We watched in awe in Paris. Now, the privilege is ours.#Wimbledon pic.twitter.com/fFXvoPRdSl — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

Обидва тенісисти – Алькарасу 22, Сіннеру 23 – виграли сім з останніх восьми мейджорів, порівну поділивши між собою шість з них від початку 2024 року. Їх уже порівнюють з «Великою трійкою», але самі гравці залишаються стриманими.

«Ми ще дуже молоді», – сказав Алькарас. – «Щоб сідати за один стіл з Федерером, Надалем та Джоковичем, нам потрібно ще п’ять-десять років стабільних результатів».

Сіннер також не квапиться з гучними заявами:

«Шість турнірів за півтора року – це ще не масштаб «Великої трійки». Поки без назв».

Перевага Алькараса

Іспанець веде в особистих зустрічах 8:4 і виграв останні п’ять матчів проти Сіннера, включаючи фінали в Римі та Парижі. Його перемога на Вімблдоні дозволить збільшити відрив у гонці за №1 до 2940 очок.

На Ролан Гаррос Сіннер мав три матчболи, але не зміг завершити гру. Алькарас тоді виграв 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(2) – один з найвеличніших фіналів в історії.

Попри цю поразку, Сіннер сказав, що не дозволяє їй впливати на його психологію:

«Я не думаю про це щодня, але під час гри вона може спливти в пам’яті».

Алькарас визнає, що Сіннер використає поразку як мотивацію:

«Він стане сильнішим, і фізично, і психологічно. У неділю він віддасть 100%».

Порівняння стилів

Їхня гра – контраст стилів. Алькарас – артист, здатний імпровізувати, робити різані удари, виходи до сітки й дропшоти. Сіннер – машина стабільності з глибоким і плоским ударом з основної лінії.

У сезоні 2022 Сіннер переміг Алькараса у 4 сетах у 1/8 фіналу Вімблдону, але нині обидва – зовсім інші гравці.

Американець Тейлор Фріц, який програв Алькарасу у півфіналі (6-4, 5-7, 6-3, 7-6), визнав, що іспанець є менш передбачуваним суперником:

«Сіннер чудово грає з основної лінії, але Алькарас – більш непередбачуваний. У нього більше варіантів».

Сезон і шлях до фіналу

Jannik Sinner has now reached the final of the last four Grand Slams 😤#Wimbledon pic.twitter.com/5AWdvdsPgq — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Сіннер обіграв Джоковича у півфіналі з рахунком 6-3, 6-3, 6-4, не програвши жодного сету за турнір, окрім зустрічі з Григором Димитровим, де болгарин знявся через травму.

Алькарас же програв п’ять сетів на шляху до фіналу, включно з драматичним стартом проти Фабіо Фоньїні, але як завжди пік форми припав на вирішальні матчі.

В 22 роки Алькарас має 5 перемог у фіналах турнірів Великого шолома – найкращий старт після Роджера Федерера (7-0).

Фінал Вімблдону: дата і час

Фінальний матч Сіннер - Алькарас відбудеться у неділю, 13 липня, о 18:00 за київським часом на центральному корті Всеанглійського клубу. Пряма трансляція – на Setanta Sports Ukraine.