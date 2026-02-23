Олег Шумейко

Дар’я Снігур прокоментувала тріумф на турнірі серії Challenger у Португалії. Українку цитує btu.org.ua:

Насамперед вітаємо. Що для вас означає почути ці слова – знати, що ви чемпіонка тут?

Це дуже багато для мене означає, тому що я багато зробила заради цього титулу. Перед цим турніром у мене були дуже хороші тренування, та й в останні місяці теж... Минулий рік був для мене непростим, були важкі періоди. Але я щаслива виграти цей титул.

Що можете сказати про сьогоднішній матч? Це був дуже хороший поєдинок для вас – ще одна перемога у двох сетах. Що було найважливішим для того, щоб виграти?

Важко грати проти друзів, тому що Вікторія (Голубич) – моя подруга і дуже хороша тенісистка. Ми вже зустрічалися двічі, і обидва рази я програла. Це було непросто. Я говорила вам учора: неважливо, хто переможе, тому що матч все одно буде важким.

Я щаслива, тому що змогла знайти щось усередині себе – грати, боротися за кожен м'яч, виходити до сітки, багато грати з льоту... І я рада, що виграла.

Під час матчу ви кілька разів дивилися на свого батька і показували на голову. Що це означало? Про те, що потрібно бути психологічно сильною?

Це означало, що я трохи «втрачала голову» в окремих розіграшах – можливо, мені потрібно було зберігати спокій, більше концентруватися. Так, іноді я програвала прості очки. Я дивилася на батька і показувала йому... ну це емоції, так буває. Але це мені допомагало, тому що я могла щось показати йому, і він усе розумів.

У неї дуже непростий стиль, вірно? У неї чудовий слайс, але здавалося, що ви були до цього готові. Ви діяли дуже розумно з тактичної точки зору. Що можете сказати про свою тактику на матч?

Я намагалася більше ризикувати, тому що розуміла, що вона дуже хороша тенісистка. Вона може виконувати багато різних ударів, наприклад, змінювати ритм. І я розуміла: якщо хочу виграти, маю йти на більший ризик. Як і вчора, наприклад.

Я намагалася частіше грати по лінії, створювати більше кутів проти її слайсів. І зараз я рада, тому що це спрацювало. Не завжди, звісно, але було досить багато розіграшів, де це приносило результат.

Ми вже двічі грали одна проти одної, я вам говорила. І я розуміла, що потрібно трохи змінити свою гру, тому що влітку ми зустрічалися у Варшаві на турнірі WTA 125, і тоді я програла. Я зрозуміла: якщо хочу перемогти, повинна грати більш ризиковано.

Ви сказали кілька хвилин тому, що знайшли щось усередині себе. Що саме ви знайшли?

Напевно, свій характер. Не знаю... Тому що це фінал. Це останній матч. І якби довелося грати три сети, наприклад, я була готова. Тому що... так, це фінал. Я хотіла виграти. Я хотіла завоювати найбільший титул у своїй кар'єрі. Так, мені потрібно було щось змінити у своїй голові.

Ви очікували таких результатів на початку сезону чи це стало для вас сюрпризом?

Це сюрприз для мене, тому що коли я грала турніри, я не думала про титули. Звичайно, це здивувало мене.

І мого батька теж. Я щаслива, тому що, на мій погляд, показала приголомшливу гру. Так... це дійсно дуже приємний сюрприз.

Коли ви виграли, ви зробили руками сердечко. На грудях у вас, звісно ж, був український прапор, а на трибуні з прапором стояло кілька вболівальників. Ви були здивовані, побачивши їх? Що для вас означає підтримка вболівальників під час матчу?

Я здивована бачити тут в Оейраші українців, тому що ми не в Лісабоні. Ми тут... і, мені здається, не так багато українців захоплюються тенісом. Але я побачила два українські прапори – це було приємно. А щодо сердечка – я показую його щоразу після своїх перемог на турнірах. Так, це моя традиція.

Ви все ближче і ближче до топ-100. Якщо не помиляюся, ви будете всього в десяти позиціях від свого найкращого рейтингу і приблизно в п'ятнадцяти місцях від Топ-100. Це мета для вас? Що можете сказати про це?

Я не хочу про це думати, бо коли думаю, відчуваю більше тиску. Моя мета – зберігати спокій і грати турніри з такою ж грою, з таким же характером. І якщо я буду показувати таку гру, сподіваюся, що опинюся в Топ-100.

Хочу уточнити щодо попереднього запитання. Ви граєте з українським прапором на грудях, тому що хочете нагадувати людям, що війна все ще триває? Іноді здається, що люди про це забувають. Це причина, через яку ви виходите на корт із прапором?

Так, це одна з причин. І друга причина – це моя традиція. Через два дні буде чотири роки з того моменту, як росія напала на мою країну, і я буду грати з цим прапором, тому що це моя підтримка.

Коли я бачу ці кольори... мені складно про це говорити, але я знаходжу в собі більше мотивації – наприклад, щоб виграти матч, виграти турнір. Це особливе для мене – для моєї родини і для моєї країни.

