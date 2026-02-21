Фінал в Португалії: Снігур зіграє проти колишньої 35-ї ракетки світу
Українка зустрінеться з Вікторію Голубич
близько 5 годин тому
Українська тенісистка Дарʼя Снігур (133 WTA) дізналася ім’я суперниці у фіналі турніру серії WTA 125, що проходить в Оейраші (Португалія) на хардових кортах у приміщенні.
У вирішальному матчі українка зіграє проти швейцарської тенісистки Вікторії Голубич (88 WTA) — колишньої 35-ї ракетки світу.
У півфіналі представниця Швейцарії в трьох сетах перемогла сербку Теодору Костович (171 WTA). Поєдинок тривав 2 години 12 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 1:6, 6:2.
