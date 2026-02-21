Снігур вийшла до фіналу турніру в Португалії
Українка у двох сетах обіграла Сюзан Ламенс з Нідерландів
близько 6 годин тому
Українська тенісистка Дарʼя Снігур (133 WTA) вийшла до фіналу турніру серії WTA 125, який проходить в Оейраші (Португалія).
У півфінальному матчі українка впевнено перемогла представницю Нідерландів Сюзан Ламенс (109 WTA) у двох сетах, не залишивши суперниці шансів на камбек.
Ця перемога стала для Снігур уже третьою у очних протистояннях із Ламенс.
WTA 125 Оейраш. Хард (приміщення). 1/2 фіналу
Сюзан Ламенс (Нідерланди) – Дар'я Снігур (Україна) – 3:6, 3:6
Світоліна розповіла, що є найважливішим перед фіналом «тисячника» з Пегулою.
Поділитись