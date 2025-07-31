Світоліна обіграла нейтральну росіянку у другому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
Це була перша офіційна зустріч тенісисток
близько 3 годин тому
Еліна Світоліна / Фото - United24
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) зіграла матч другого раунду турніру WTA 1000 у Монреалі.
Українка обіграла з рахунком 7:5, 6:2 обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Каміллу Рахімову (№62 WTA).
Матч тривав 1 годину і 30 хвилин. За цей час Світоліна 4 рази подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 7/10 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що це була перша офіційна зустріч тенісисток.
У третьому колі Еліна зіграє проти ще однієї нейтральної тенісистки з російським паспортом Анни Калінської.
Нагадаємо, Стародубцева знищила Фрех у другому раунді «тисячника» в Монреалі.