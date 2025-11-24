Снігур знищила росіянку на старті турніру в ОАЕ
Українка віддала суперниці тільки 2 гейми
близько 6 годин тому
Фото: Getty Images
Дар’я Снігур (WTA, 159) у першому колі турніру серії ITF75 в ОАЕ обіграла еріку андрєєву (WTA, 251) 6:1, 6:1.
За годину з чвертю на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти та тричі помилилася при подачі. суперниця зробила 1 брейк та дві «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – у 2022 році також перемогла Снігур.
Наступною суперницею Дар’ї стане австралійка Олівія Гадецкі.
