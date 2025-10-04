Визначилися фіналістки турніру у Пекіні
Вирішальний матч відбудеться 5 жовтня
Визначилися фіналістки турніру категорії WTA-1000 у Пекіні (Китай).
У півфіналах американка Аманда Анісимова здолала співвітчизницю Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:2, а чешка Лінда Носкова у драматичному поєдинку перемогла Джессіку Пегулу – 3:6, 6:1, 6:7 (6:8).
Таким чином, за титул на «тисячнику», 5 жовтня, змагатимуться Анісимова та Носкова.
Чинна чемпіонкою турніру є Корі Гауфф.
