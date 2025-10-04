Котляр вийшла у фінал кваліфікації турніру на Майорці
Українка перемогла німкеню у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: ВТУ
Українська тенісистка Єлизавета Котляр (525 WTA) успішно стартувала на турнірі WTA 125 на Майорці (Іспанія), здобувши впевнену перемогу у першому раунді кваліфікації.
Котляр у двох сетах обіграла німкеню Тессу Йоганну Брокманн (311 WTA) — 6:3, 6:1.
Поєдинок тривав 1 годину 25 хвилин. Українка зробила 1 ейс, 4 подвійні помилки та реалізувала 6 із 11 брейк-пойнтів.
У вирішальному матчі за вихід до основної сітки Котляр зіграє проти Міни Годзич (496 WTA).
