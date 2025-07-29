Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 193) на старті турніру серії Challenger у Польщі обіграла Габріелу Кнутсон (WTA, 265) 2:6, 6:4, 6:4.

За 2 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з сімнадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Чешка зробила 3 ейси, 7 брейків та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Снігур у Варшаві стане п’ята сіяна Діан Паррі (WTA, 109).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева перемогла на старті турніру у Торонто.