Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 174) у півфіналі турніру серії ITF100 в Іспанії поступилася першій сіяній Дар’є Семеністой (WTA, 101) 2:6, 2:6.

За годину на корті українка двічі подала навиліт та 4 рази помилилася при подачі. Латишка зробила 3 ейси, 4 брейки та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева програла на старті кваліфікації турніру у Токіо.