Снігур перемогла на старті турніру в Іспанії
Українка у двох сетах переграла представницю Франції
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Дар’я Снігур (WTA, 174) у першому колі турніру серії ITF100 в Іспанії перемогла Наію Берекоечеу (WTA, 582) 6:3, 6:2.
За годину на корті українка тричі подала навиліт та реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти. Француженка зробила 3 брейки та 9 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Снігур стане німкеня Міна Годзич (WTA, 484).
