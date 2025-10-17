Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 174) у чвертьфіналу турніру серії ITF100 в Іспанії обіграла четверту сіяну Кейтлін Кеведо (WTA, 160) 6:4, 6:1.

За годину з чвертю на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти. Іспанка зробила 1 ейс, 2 брейки та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.

За путівку до фіналу Снігур змагатиметься з першою сіяною Дар’єю Семеністой (WTA, 101).

Нагадаємо, що Надія Кіченок у чвертьфіналі завершила виступ на змаганнях в Осаці.