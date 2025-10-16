Снігур вийшла до чвертьфіналу турніру в Іспанії
Українка у двох сетах переграла представницю Німеччини Годзич
6 хвилин тому
Фото: Getty Images
Дар’я Снігур (WTA, 174) у другому колі турніру серії ITF100 в Іспанії переграла Міну Годзич (WTA, 484) 6:1, 6:4.
За годину на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 3 брейк-поінти з одинадцяти. Німкеня зробила 2 ейси та 5 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Снігур стане зустрінеться з четвертою сіяною Кейтлі Кеведо (WTA, 160).
