Ястремська вилетіла на старті «тисячника» у Цинциннаті
Українка вийшла на корт вперше з Wimbledon-2026
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№87 WTA) зіграла матч в рамках першого раунду турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
На старті тисячника Даяна з рахунком 1:6, 2:6 програла Татьяні Марії з Німеччини (№80 WTA).
Українка програла всі 3 матчі проти німкені.
Зустріч в Цинциннаті тривала 1 годину 14 хвилин. На рахунку Даяни жодної подачі навиліт, 4 подвійні помилки та 1/4 реалізований брейк-пойнт.
Ястремська впʼяте виступила у Цинциннаті. Найкращий результат карʼєри – третє коло у сезоні-2025.
Загалом Даяна вийшла на корт вперше з Wimbledon, де дійшла до другого кола. Після турніру українка повідомляла про проблеми з плечем.
Марія в наступному раунді зіграє з росіянкою Діаною Шнайдер.
Нагадаємо, Калініна з камбеком здолала Відманову на старті турніру в Цинциннаті.