Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 165) у другому колі турніру серії ITF75 у британському Глазго обіграла Рубі Кулінг 6:2, 6:2.

За годину на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та двічі помилилася при подачі. Британка зробила 1 ейс, 1 брейк та 4 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

У чвертьфіналі Снігур зустрінеться з представницею Естонії Єленою Малигіною.

