Дар’я Снігур завершила боротьбу на турнірі в Італії
Українка поступилася у трьох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 170) вибула з жіночого турніру серії WTA 125 у Роверето.
У матчі 1/16 фіналу на хардовому покритті українка поступилася у трьох сетах кваліфайєру Єві Герреро Альварес (WTA 303) у трьох сетах.
Поєдинок тривав майже 2,5 години, став першою зустріччю між тенісистками.
WTA 125. Роверето (Італія). 1/16 фіналу
Єва Герреро Альварес (Іспанія) – Дар'я Снігур (Україна) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
