Снігур вийшла у друге коло турніру у Глазго
Дар’я у двох сетах переграла представницю Японії Аїкаву
близько 2 годин тому
Дар’я Снігур (WTA, 165) у першому колі турніру серії ITF75 у британському Глазго обіграла Маюку Аїкаву (WTA, 673) 6:1, 6:4.
За годину з чвертю на корті українка реалізувала 3 брейк-поінти з восьми. Японка зробила 2 ейси та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Снігур стане переможниця матчу Ралука Сербан – Рубі Кулінг.
