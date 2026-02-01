Снігур вийшла в основну сітку WTA 250 у Клуж-Напоці
Українка обіграла суперницю з Іспанії у двох сетах
близько 2 годин тому
Фото: ВТУ
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 136) пробилася в основну сітку турніру WTA 250 у Клуж-Напоці (Румунія), який проходить на хардових кортах у приміщенні.
У фіналі кваліфікації Снігур у двох сетах здолала іспанку Альону Большову (WTA 234) за 1 годину 21 хвилину, зробивши п’ять брейків та програвши лише два гейми на власній подачі.
WTA 250 Клуж-Напока. Кваліфікація
Дар'я Снігур (Україна) – Альона Большова (Іспанія) – 6:3, 6:3
Снігур перемогла Калініну в українському дербі у кваліфікації турніру WTA.
Поділитись