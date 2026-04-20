Денис Сєдашов

Українка Дар'я Снігур (WTA 98) подолала перший раунд відбору на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 в Іспанії. У двох сетах вона перемогла бразилійку Наухані Віторію Леме Да Сілву (WTA 684).

Матч тривав 58 хвилин. За цей час Снігур реалізувала шість брейк-поїнтів і впевнено захистила власні подачі.

WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. Кваліфікація

Юлія Стародубцева (Україна) – Лукреція Стефаніні (Італія) – 6:0, 6:1

У фіналі кваліфікації Дар'я зіграє проти переможниці пари Ганне Вандевінкел (Бельгія) — Лінда Фругвіртова (Чехія).

