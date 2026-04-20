Стало відомо, скільки заробила Костюк за перемогу на турнірі WTA 250 у Руані
Подрез отримала значно меншу суму
22 хвилини тому
Марта Костюк / Фото - CNN
Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) стала чемпіонкою турніру WTA 250 у Руані, Франція.
У фіналі Марта перемогла свою співвітчизницю Вероніку Подрез (№209 WTA) – 6:3, 6:4.
Загалом троє українських тенісисток зіграли на цьому турнірі.
За перемогу у Руані Марта заробила 37 390 євро та 250 рейтингових очок, Вероніка – 22 125 євро та 163 бали, Олександра Олійникова, яка програла у 1/8 фіналу, – 4 285 євро та 30 очок.
Історичний український фінал: Костюк обіграла Подрез у вирішальному матчі на турнірі у Руані
