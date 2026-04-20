Подрез зробила шалений стрибок у рейтингу WTA, Костюк піднялася на 5 позицій, Світоліна – в топ-10
Снігур повернулася у сотню найкращих
38 хвилин тому
Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу до півфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті минулого тижня зберегла за собою 7-му сходинку в рейтингу.
Завдяки перемозі на турнірі WTA 250 у Руані Марта Костюк піднялася на 5 позицій.
Найбільший прогрес серед українок у першій півтисячі світового рейтингу WTA продемонструвала 19-річна Вероніка Подрез. Вона піднялася на 62 позиції та стала 147-ю після виходу у фінал турніру WTA 250 у Руані.
Також Дар’я Снігур повернулася у чільну сотню.
У чільній десятці рейтингу відбулася одна зміна – італійка Жасмін Паоліні опустилася на 9-ту позицію, втративши одну сходинку.
Рейтинг WTA станом на 20 квітня:
1. Аріна Соболенко – 10895;
2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8500;
3. Корі Гауфф (США) – 7279;
4. Іга Швьонтек (Польща) – 7273;
5. Джессіка Пегула (США) – 6136;
6. Аманда Анісімова (США) – 5995;
7. Еліна Світоліна (Україна) – 3910;
8 (9). Мірра Андрєєва – 3746;
9 (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3722;
10. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;
...
23 (28). Марта Костюк (Україна) – 1722;
49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200;
53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;
70. Олександра Олійникова (Україна) – 945;
98 (101). Дар’я Снігур (Україна) – 796;
110 (107). Ангеліна Калініна (Україна) – 738;
147 (209). Вероніка Подрез (Україна) – 511;
237 (251). Катаріна Завацька (Україна) – 283;
303 (272). Анастасія Соболєва (Україна) – 214.
Історичний український фінал: Костюк обіграла Подрез у вирішальному матчі на турнірі у Руані
