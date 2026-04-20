Володимир Кириченко

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг Туру.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виходу до півфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті минулого тижня зберегла за собою 7-му сходинку в рейтингу.

Завдяки перемозі на турнірі WTA 250 у Руані Марта Костюк піднялася на 5 позицій.

Найбільший прогрес серед українок у першій півтисячі світового рейтингу WTA продемонструвала 19-річна Вероніка Подрез. Вона піднялася на 62 позиції та стала 147-ю після виходу у фінал турніру WTA 250 у Руані.

Також Дар’я Снігур повернулася у чільну сотню.

У чільній десятці рейтингу відбулася одна зміна – італійка Жасмін Паоліні опустилася на 9-ту позицію, втративши одну сходинку.

Рейтинг WTA станом на 20 квітня:

1. Аріна Соболенко – 10895;

2. Олена Рибакіна (Казахстан) – 8500;

3. Корі Гауфф (США) – 7279;

4. Іга Швьонтек (Польща) – 7273;

5. Джессіка Пегула (США) – 6136;

6. Аманда Анісімова (США) – 5995;

7. Еліна Світоліна (Україна) – 3910;

8 (9). Мірра Андрєєва – 3746;

9 (8). Жасмін Паоліні (Італія) – 3722;

10. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531;

...

23 (28). Марта Костюк (Україна) – 1722;

49. Даяна Ястремська (Україна) – 1200;

53. Юлія Стародубцева (Україна) – 1139;

70. Олександра Олійникова (Україна) – 945;

98 (101). Дар’я Снігур (Україна) – 796;

110 (107). Ангеліна Калініна (Україна) – 738;

147 (209). Вероніка Подрез (Україна) – 511;

237 (251). Катаріна Завацька (Україна) – 283;

303 (272). Анастасія Соболєва (Україна) – 214.

