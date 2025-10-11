Володимир Кириченко

Чотириразова переможниця турнірів Великого шолома, перша ракетка світу білоруська тенісистка Аріна Соболенко вдруге поспіль завершить сезон першою ракеткою світу.

Це стало відомо після того, як Соболенко вийшла до півфіналу турніру WTA-1000 у китайському Ухані, обігравши в 1/4 фіналу казахстанську тенісистку Олену Рибакіну (WTA, 9) з рахунком 6:3, 6:3.

Натомість друга ракетка світу Іга Швьонтек вже завершила виступ на турнірі.

У півфіналі «тисячника» в Ухані Соболенко зіграє з американською тенісисткою Джесікою Пегулою.

Призовий фонд турніру в Ухані становить $3 654 963.

