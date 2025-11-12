Олег Шумейко

Анастасія Соболєва (WTA, 273) у першому колі турніру серії ITF50 у Португалії перемогла мілану жабраїлову (WTA, 688) 6:2, 6:4.

За півтори години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з сімнадцяти та тричі помилилася при подачі. суперниця зробила 3 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

У наступному раунді Соболєва зіграє з місцевою тенісисткою Сарою Лансою.

