Анастасія Соболєва (WTA, 265) у першому колі турніру серії ITF100 в Іспанії поступилася Лукреції Стефаніні (WTA, 152) 4:6, 3:6.
За півтори години на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та тричі помилилася при подачі. Італійка зробила 7 брейків та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
